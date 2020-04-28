Депутат КПРФ Дмитрий Новиков, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. В эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 он отметил, что последний тест на COVID-19 показал: болезнь еще не отступила.

Депутат КПРФ Дмитрий Новиков, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он отметил, что последний тест на COVID-19 показал: болезнь еще не отступила.Парламентарий рассказал, что узнал о своей болезни после тестирования, которое проводилось в Госдуме."По итогам одного из последних тестов у меня дома неожиданно появилась бригада врачей. Они подтвердили, что тест дал положительный результат, – рассказал Новиков. – Чрезвычайных симптомов не было: повышенной температуры или жесткого кашля. Врачи определили схему лечения на дому".Однако после этого депутату сделали компьютерную томографию, и она выявила двустороннюю вирусную пневмонию. Тогда было принято решение о госпитализации.В настоящее время Новиков проходит медикаментозное лечение, повышенной температуры у него не наблюдается.По словам депутата, есть масса версий, где он мог заразиться COVID-19: от коллег по фракции, от кого-нибудь из депутатского корпуса или из водителей."Также были моменты, когда надо было выходить в магазин, в ТЦ и так далее", – пояснил депутат.Помимо Дмитрия Новикова положительный тест на коронавирус выявили у еще одного депутата от фракции КПРФ – Леонида Калашникова.