Его принудительно отправили лечиться в госпиталь

Муромский городской суд принудительно отправил 62-летнего местного жителя, заражённого коронавирусом, в инфекционный госпиталь. Мужчина, зная о наличии заболевания, нарушал карантин.Ранее тест муромлянина на коронавирус дал положительный результат из-за чего его поместили на домашний карантин. Несмотря на то, что болезнь у пациента протекала в лёгкой форме, к нему ежедневно приходили врачи. Однако не всегда им удавалось попасть в квартиру к заболевшему, так как его не было дома.Пресс-служба суда не сообщает о штрафе для нарушителя карантина, но с 1 апреля граждане, нарушившие его, должны будут выплатить от 15 до 40 тысяч рублей.