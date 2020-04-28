Восемь полицейских избили дубинкой и заковали в наручники нарушителя карантина в Змеиногорске, который не оказывал сопротивления. Жесткими действиями стражей порядка заинтересовались в управлении МВД по Алтайскому краю.

Восемь полицейских избили дубинкой и заковали в наручники нарушителя карантина в Змеиногорске, который не оказывал сопротивления. Жесткими действиями стражей порядка заинтересовались в управлении МВД по Алтайскому краю.Запись была сделана в конце минувшей недели, когда в Змеиногорском районе начал действовать карантин в связи с массовым заражением коронавирусом работников местного рудника.На кадрах видно, как правоохранители валят мужчину на землю рядом со служебным УАЗом, а один из них несколько раз ударяет его дубинкой, притом что задержанный не оказывал сопротивления. Что спровоцировало стража порядка на такие действия, предстоит установить в ходе служебной проверки. По неподтвержденной информации, закованный в наручники мужчина был пьян.С 24 апреля въезды и выезды в Змеиногорском районе закрыты, а перемещаться жители муниципалитета могут пешком или на общественном транспорте при наличии пропуска.