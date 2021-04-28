За первый квартал 2021 года Роскачество исследовало продукцию девяти категорий продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе питьевую воду, защитные маски и санитайзеры, ..

За первый квартал 2021 года Роскачество исследовало продукцию девяти категорий продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе питьевую воду, защитные маски и санитайзеры, обезжиренный творог и блинчики с мясом, кабачковую икру и вишневый сок.Выявлено 54 товара с нарушениями требований технических регламентов и/или ГОСТов, а также товары, которые соответствуют требованиям законодательства, но не дотягиваются до стандарта Роскачества.37 производителей сообщили, что провели внутренние проверки, внесли изменения в маркировку и усилили контроль на производстве.Как исправились производители питьевой водыИсследование питьевой воды показало, что зачастую оформление этикеток не соответствует требованиям 44-го технического регламента в части упоминания группы или категории воды (документ не предусматривает их указание в маркировке, если вода изготовлена не по ГОСТу). Производители «Святой источник «Светлячок», «Черноголовка», а также детской воды «Калинов родничок» убрали с этикеток соответствующие упоминания.Производитель воды «Синеборье» изъял некачественный товар из продажи и складов дистрибьюторов (фактическое содержание гидрокарбонат-иона и кальция не соответвовало информации в этикетке) и провел корректирующие мероприятия, усилив контроль на производстве.Реакция производителей молочной и мясной продукцииПроизводители обезжиренного творога «Б.Ю. Александров», «Рузский», «Простоквашино», в продукции которых выявлены и блинов с мясом «Добрый пекарь и Ко» (), подошли к решению проблем комплексно: провели внутренние проверки в независимых или собственных лабораториях, усилили контроль за производством и сотрудниками.Кроме того, у блинчиков с мясом «Морозко» изменилась маркировка: появилась надпись, что продукция — полуфабрикат, который требует термической обработки перед употреблением в пищу.Знак, похожий на российский Знак качества, исчезнет с этикеток семянПроизводитель семян (ООО «Научно-производственное объединение «Сад и огород») несколько лет размещал на упаковке семян якобы самостоятельно разработанный знак, до смешения похожий на российский Знак качества (буква «К» в пятиугольнике). При этом исследование данной продукции Роскачеством не проводилось. Проблему удалось решить без привлечения контрольно-надзорных органов: производитель признал ошибку и уведомил, что выпуск упаковок прекращен, впредь семена будут упаковываться в пакеты с другим дизайном.Роскачество приняло решение не настаивать на отзыве уже готовой сезонной продукции в разгар посевного сезона, поскольку производитель все же откликнулся на претензию и оперативно исправил ситуацию.