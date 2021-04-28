Труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда - по 3000.

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне губернатор Владимирской области распорядился произвести ветеранам единовременные выплаты. Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.Таким образом, инвалиды и участники ВОв получат к 9 мая по 5000 рублей, а труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда - по 3000.Соответствующее постановление уже подписано Владимиром Сипягиным.Ветеранам не придётся подавать документы для оформления выплаты. Средства будут перечислены автоматически через банк или Почту России по месту жительства.Как отметили в департаменте социальной защиты населения, более 8800 человек получат 27,6 млн рублей.