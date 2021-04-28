Доктор медицинских наук Вера Ларина перечислила три лучших упражнения для профилактики инфаркта. Они помогут предотвратить и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самое ..

Доктор медицинских наук Вера Ларина перечислила три лучших упражнения для профилактики инфаркта. Они помогут предотвратить и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.Самое простое из них – ходьба в обычном темпе по полчаса каждый день. Второе упражнение – передвижение на ягодицах: необходимо сделать восемь "шагов" вперёд и восемь шагов назад. Также следует выполнять упражнение "золотая рыбка": извиваться телом, лёжа на спине и не двигая пятками и головой, сообщает телеканал "".