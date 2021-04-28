Сотрудники энергосбытовой компании «Т Плюс» во Владимире приняли участие в донорской акции «Мы с тобой одной крови». Она прошла под эгидой дня донора и в канун празднования Дня Победы.

Сотрудники энергосбытовой компании «Т Плюс» во Владимире приняли участие в донорской акции «Мы с тобой одной крови». Она прошла под эгидой дня донора и в канун празднования Дня Победы. Наталья Левина, почетный донор Мы с тобой одной крови, мы с тобой одной воли, и живем, и любим жадно – мы с тобой одной правды! Помогла