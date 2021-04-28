Экономист Ярослав Романчук рассказал о том, что стоит за понижением статуса Совета по развитию предпринимательства. Также он поделился впечатлениями от деятельности органа.

Экономист Ярослав Романчук рассказал о том, что стоит за понижением статуса Совета по развитию предпринимательства. Также он поделился впечатлениями от деятельности органа.Александр Лукашенко за короткий период времени принял ряд решений по изменению разных сфер общественной и политической жизни белорусов. На первый взгляд может показаться, что Батька хочет примерить на себя роль реформатора, но это не так.Одной из подобных манипуляций стало понижение статуса Совета по развитию предпринимательства. Теперь это консультативный орган при Совете Министров.Экономист Ярослав Романчук объяснил, что на самом деле стоит за данным решением. Эксперт отметил, что в теории переговорная площадка, на базе которой многие специалисты стремятся к минимизации препятствий на пути к развитию бизнеса в стране, очень важна для президента.На деле орган не занимался практической деятельностью, подчеркнул экономист. Романчук рассказал, что люди приходили на площадку для того, чтобы строить карьеру и, что называется, имитировать бурную деятельность.По словам экономиста, ни одна его инициатива по существу не нашла поддержки среди коллег. В конечном счете Романчук стал тем, кто не способен реализовать идеи из-за противодействия системы.Подписание указа о снижении статуса органа говорит о том, что наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать, резюмировал эксперт. При этом Совет и ранее был лишь формальной структурой, добавил он.