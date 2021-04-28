Он заверил, что будет прилагать все возможные усилия, чтобы найти в Минкульте средства на реставрацию.

Новый генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника назвал состояние белокаменных памятников критическим. В список входят и Золотые ворота, расположенные в центре Владимира.«Их нужно спасать. Что касается реставрации, то проекты разрабатываются, но в этом надо разбираться, вникать в процесс. Сейчас с вопросами восстановления все не так уж просто», - отметил руководитель ВСМЗ.Он заверил, что будет прилагать все возможные усилия, чтобы найти в Минкульте средства на эти цели.Сергей Рыбаков добавил, что без внимания не должны остаться и малые исторические города.«Внимание нужно уделять не только Владимиру и Суздалю», - подчеркнул он.Напомним, что 27 апреля нового директора коллективу учреждения. В июне он намерен представить Минкульту концепцию развития музея.