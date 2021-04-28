Владимир Сипягин и посол Италии обсудили перспективы сотрудничества.

Губернатор Владимир Сипягин встретился делегацией во главе с послом Италии в России Паскуале Терраччано. Дипломаты посетили Владимирскую область с однодневным визитом.Владимир Сипягин подчеркнул важность визита для развития двусторонних отношений, ведь итальянцы являются одним из основных экономических партнёров региона. Компании с итальянским капиталом во Владимирской области активно развиваются. Речь идёт о «Ферреро» и «Зоппас Индастриз».«По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между областью и республикой составил 97,4 млн долларов США. Экспорт товаров оценивается в 2,3 млн долларов, импорт составляет 95,1 млн долларов», - уточнили в обладминистрации.Заморским гостям рассказали об инвестиционной привлекательности региона и реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят её повысить.Посол обратил внимание на особую экономическую зону «Доброград-1», отметив большую значимость преференций, действующих в ОЭЗ. Он выразил готовность содействовать привлечению итальянских инвесторов на территорию.В конце мая по видеоконференцсвязи состоится совещание с руководством итальянских компаний по вопросам развития сотрудничества.