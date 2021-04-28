Отменяются рейсы с отправлением от Вязниковской автостанции в 19:10 по понедельникам, пятницам и выходным дням. Взамен, в эти же дни, водятся автобусы с выездом в 17:25.

С 26 апреля отменены заезды в Судогду автобусов, курсирующих по маршруту «Красная Горбатка- Владимир». Об этом сообщили на сайте Владимирского автовокзала.С 29 апреля возобновляются ежедневные рейсы «Владимир – Петушки». Отправление от автовокзала областной столицы - в 08:50 и 16:45. От остановочного пункта в Петушках - в 11:45 и 18:30.С 14 мая изменится расписание движения по маршруту «Нижний Новгород – Владимир». Отменяются рейсы с отправлением от Вязниковской автостанции в 19:10 по понедельникам, пятницам и выходным дням. Взамен, в эти же дни, водятся автобусы с выездом в 17:25.