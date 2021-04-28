Обзор лучших настольных игр и приложений для общения в кругу семьи или друзей.

Как игрой развлечь друзей, детей или гостей? Обзор лучших настолок и приложений для игрового общения - в репортаже Любови Истратовой.Наша коллега Ольга Павловская - настоящий фанат настольных игр. Её суперспособность - выбирать то, что увлечет самую разношерстную компанию. Поэтому именно ей мы доверили составить топ-3 лучших настолок в кругу семьи и друзей.Первое место занимает "Манчкин". Цель игры в том, чтобы дойти от первого уровня до десятого. Чем больше игроков играет, тем игра интереснее, потому что ваши друзья здесь - ваши соперники, и они не хотят, чтобы до 10-го уровня вы дошли раньше. Вы создаете своего персонажа, выбираете ему класс, рассу, надеваете на него какие-то предметы одежды, берете оружие, и он отправляется в бой с монстрами, над победу за которыми он получает уровень. Чем выше боевая сила вашего персонажа, тем успешнее он в бою.Как пример, монстр 10-го уровня, т.е. с 10-кой боевой силы. Наш персонаж на 6-ом уровне с "комплектом снаряги", дающей плюс 12. Получаем 18 силы и легко уничтожаем монстра.Второе место занимает "Зельеварение". У меня подарочный набор, поэтому вариаций этой игры множество. Но больше всего мне нравится собирать последовательность, т.е. создавать определенные эликсиры, и в итоге надо собрать философский камень. Кто соберет философский камень раньше, тот и победил. Плюс этой игры в том, что она рассчитана на детей от 10-ти лет, она очень мирная, и в нее можно сыграть всей семьей.И моя третья любимая настольная игра - это "Карточные войны" по мультсериалу "Время приключений". Здесь нужно вставлять существ на поля, правильно применять заклинания и забирать у противника жетоны жизни. Если у противника не останется жетонов жизни, вы победили.А пока вы выбираете, с чего начать, предлагаю вам топ-3 бесплатных приложений на телефон для особенного времяпровождения - игрового общения. Отмечу, гаджет можно и вовсе не использовать. Он лишь поможет организоваться. Познакомиться поближе с друзьями, устроить свидание, порефлексировать, поговорить о кино, делах, еде, "про это", задать важные вопросы родителям поможет приложение "Avgvst Cards. О чем говорить до августа". Это уникальное собрание подборок карточек с вопросами и заданиями. Здесь же есть эксклюзивный "Крокодил" с актуальными темами и даже мемами.- Карточка?- Телефонные мошенники!- Да! Мне был звонок из банка!- Ты идёшь, видишь знакомого, друга. Тебе доставили в заказ пиццу что ли? Пришёл курьер?Не менее увлекательная игра - "Элиас". Некоторые расширения платные, но покупать их необязательно. Создавайте команды, выбирайте категории и объясняйте по-очереди слова, не используя однокоренные и не называя первых и последних букв.- Это игра, в которую мы все рубились. когда были в школе. Тры-ты-ты-ты-ты-ты-ты.- Контр Страйк.- Да!Время, штрафы за ошибки, количество баллов для победы и другие правила устанавливаются по желанию.И на третьем месте уже классическая игра - "Правда или действие".- Чем бы тебе больше всего хотелось похвастаться, не совершая этого на самом деле?- Я написал диплом!И помните, что правила в играх для того, чтобы их нарушать, менять и делать ещё интереснее.Любовь Истратова, Ольга Павловская, Семён Карпов«Вести-Владимир»