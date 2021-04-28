Прокурорская проверка выявила факты нескольких нарушений прав потребителей.

В Судогодском районе в нескольких магазинах выявили факт нарушения прав потребителей. Например, в «Пятерочке» продавалась питьевая вода, чей срок годности закончился 3 месяца назад, вместе с просроченными сладостями. А в «Дикси» были обнаружены испорченный мармелад, штрудели с лимоном и апельсином и конфеты «Линдор». Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В связи с этим были возбуждены уголовные дела. К административной ответственности в виде штрафа 150 ты рублей привлечены ООО «Копейка-Москва» и АО «Дикси-ЮГ».Фото