Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что отечественный аналог должен быть гарантом независимости и потенциального ущерба со стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ обладает полноценной базой для создания аналога платежной системы SWIFT. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка зачатком подобной альтернативы.Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежной и гарантирующей полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести, - цитирует министра РИА Новости.Ранее в МИД РФ огласили тактику действий России в случае отключения ее от системы SWIFT. Сообщается, что страна воспользуется другими возможностями, однако пока от использования этой системы Москва не отказывается.