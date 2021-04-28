Принят закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы.

Во Владимирской области принят закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Это означает, что владельцам двух и более машин из числа льготных категорий граждан теперь не обязательно обращаться в налоговый орган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль.«Льгота автоматически, по умолчанию будет применена к максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, как наиболее выгодно получателю», - пояснил автор инициативы депутат ЗС Михаил Максюков.