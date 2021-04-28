Нелегальный игорный бизнес работал в Покрове и Петушках под видом букмекерских контор. Пятерым жителям Москвы вынесли приговор в Петушинском районе за организацию нелегального игорного

Нелегальный игорный бизнес работал в Покрове и Петушках под видом букмекерских контор. Пятерым жителям Москвы вынесли приговор в Петушинском районе за организацию нелегального игорного бизнеса. Как установил суд, 7 лет назад москвичи организовали 4 нелегальных казино в городах Покров и Петушки. Работу игорных клубов тщательно конспирировали под деятельность букмекерских контор. Работа преступной группировки продолжалась 3