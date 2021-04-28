Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 829 человек.

Во Владимирской области на 28 апреля выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Петушинском и Александровском районах. По 5 человек оказались инцифированы в Муромском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах, 4 - в Ковровском, по 3 - в Киржачском и Суздальском арйонах. Ещё по 2 человека с ковидом прибавилось в Кольчугинском и Меленковском, по 1 - в Судогодском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 31 829 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.