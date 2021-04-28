На М-7 недалеко от Пестово в Ковровском районе такси залетело под грузовик, в результате ДТП один человек был госпитализирован. Авария с пострадавшим произошла в третьем часу дня 28 апреля на

На М-7 недалеко от Пестово в Ковровском районе такси залетело под грузовик, в результате ДТП один человек был госпитализирован. Авария с пострадавшим произошла в третьем часу дня 28 апреля на 242 километре М-7. По предварительной информации Госавтоинспекции, Хендэ Солярис врезался во впереди идущую грузовую Газель. Передняя часть легковушки залетела под кузов большегруза. В аварии пострадала