Чёрные полоски – дым, оранжевые – огонь. В преддверии Дня Победы в городах Владимирской области, как и по всей России, начали раздавать Георгиевские ленточки. Акция проводится с 2005 года. В

Чёрные полоски – дым, оранжевые – огонь. В преддверии Дня Победы в городах Владимирской области, как и по всей России, начали раздавать Георгиевские ленточки. Акция проводится с 2005 года. В прошлом году из-за пандемии её пришлось переместить в онлайн-пространство: ленточку передавали друг другу в социальных сетях. В этом году обстановка позволяет вернуть мероприятию традиционный формат.