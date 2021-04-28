Главная задача - увеличить туристический поток.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представили нового генерального директора. Сергей Рыбаков назначен приказом Министра культуры. Официально его представил директор Департамента музеев и внешних связей Мункультуры Александр Воронко.Главная задача - увеличить туристический поток. И возможности Сергея Рыбакова, его связи только этому поспособствуют,- заметил Воронко. Напомним, что экс вице-губернатор, бывший член Совфеда от Владимирской области Сергей Рыбаков историк по образованию и профессор философии. Журналистам он рассказал о своих планах - будет ли продолжать традиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника?