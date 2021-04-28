Создание семьи — одно из самых значимых событий в нашей жизни! Но после принятия такого решения, наряду с радостным волнением, связанным с приятными хлопотами по подготовке к свадьбе, ..
Создание семьи — одно из самых значимых событий в нашей жизни! Но после принятия такого решения, наряду с радостным волнением, связанным с приятными хлопотами по подготовке к свадьбе, появляются и насущные бытовые вопросы: где будет жить новая ячейка общества, как будут распределяться роли между супругами, как будут делиться доходы. Предугадать все варианты развития семейных отношений невозможно, но можно оговорить и зафиксировать по взаимной договорённости некоторые моменты, которые будут касаться имущества супругов, приобретенного в браке, вопросов распределения доходов между ними, содержания друг друга в случае возникновения нетрудоспособности одного из супругов в таком документе, как брачный договор.
В брачном договоре супруги вправе указать свои права и обязанности по взаимному содержанию, также способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Например, определить, кто будет материально обеспечивать семейный отдых, на чье имя будет открыт совместный счет для покупки в будущем недвижимости, определить максимальную сумму, условия совместных и раздельных крупных покупок — техники, автомобиля, электроники и пр., а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
В брачном договоре нельзя оговорить неимущественные личные отношения супругов, такие как право на выбор места жительства, профессии, рода занятий, права на выбор фамилии при заключении и расторжении брака, право на совместное решение семейных вопросов.
Брачный договор в обязательном порядке удостоверяется нотариально. Заключение брачного договора в простой письменной форме влечет его недействительность. Поэтому нотариус является важным звеном при заключении брачного договора. Стороны могут предоставить проект нотариусу, т.е. свои условия, которые они хотели бы видеть в брачном договоре, нотариус же облекает их в форму, установленную законом, консультирует и разъясняет правовые последствия заключения брачного договора.
Все консультации по нотариальным действиям бесплатны. Поэтому супруги и лица, которые намерены вступить в брак, могут обратиться в любую нотариальную контору за устной консультацией и получить необходимую правовую помощь.
Помощник нотариуса Лыскова А.В.