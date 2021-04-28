Создание семьи — одно из самых значимых событий в нашей жизни! Но после принятия такого решения, наряду с радостным волнением, связанным с приятными хлопотами по подготовке к свадьбе, ..

Создание семьи — одно из самых значимых событий в нашей жизни! Но после принятия такого решения, наряду с радостным волнением, связанным с приятными хлопотами по подготовке к свадьбе, появляются и насущные бытовые вопросы: где будет жить новая ячейка общества, как будут распределяться роли между супругами, как будут делиться доходы. Предугадать все варианты развития семейных отношений невозможно, но можно оговорить и зафиксировать по взаимной договорённости некоторые моменты, которые будут касаться имущества супругов, приобретенного в браке, вопросов распределения доходов между ними, содержания друг друга в случае возникновения нетрудоспособности одного из супругов в таком документе, как брачный договор.В брачном договоре супруги вправе указать свои права и обязанности по взаимному содержанию, также способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Например, определить, кто будет материально обеспечивать семейный отдых, на чье имя будет открыт совместный счет для покупки в будущем недвижимости, определить максимальную сумму, условия совместных и раздельных крупных покупок — техники, автомобиля, электроники и пр., а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.В брачном договоре нельзя оговорить неимущественные личные отношения супругов, такие как право на выбор места жительства, профессии, рода занятий, права на выбор фамилии при заключении и расторжении брака, право на совместное решение семейных вопросов.Брачный договор в обязательном порядке удостоверяется нотариально. Заключение брачного договора в простой письменной форме влечет его недействительность. Поэтому нотариус является важным звеном при заключении брачного договора. Стороны могут предоставить проект нотариусу, т.е. свои условия, которые они хотели бы видеть в брачном договоре, нотариус же облекает их в форму, установленную законом, консультирует и разъясняет правовые последствия заключения брачного договора.Все консультации по нотариальным действиям бесплатны. Поэтому супруги и лица, которые намерены вступить в брак, могут обратиться в любую нотариальную контору за устной консультацией и получить необходимую правовую помощь.Помощник нотариуса Лыскова А.В.