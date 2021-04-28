Злоумышленник имел доступ в апартаменты и, выбрав момент, когда в помещении не было заявителя, совершил кражу...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых монет общей стоимостью более 15 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в апартаментах на Пресненской набережной, похитил 390 золотых монет общей стоимостью более 15 миллионов рублей, принадлежащих 34-летнему жителю столицы, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Ивановской области. Злоумышленник имел доступ в апартаменты и, выбрав момент, когда в помещении не было заявителя, совершил кражу. У задержанного изъяты два автомобиля, которые он приобрел на вырученные от продажи монет деньги, а также несколько монет.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60