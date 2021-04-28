Мужчина был уволен, однако, зная, где хранятся денежные средства и ключ от сейфа, взломав замок, проник в торговое помещение и похитил имущество организации...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 34-летний бывший работник одного из торговых павильонов, подозреваемый в краже денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть Управления внутренних дел от представителя организации поступило заявление о краже. По словам заявителя, неизвестным лицом из сейфа торгового павильона, расположенного в подуличном переходе на станции «Свиблово» Калужско-Рижской линии были похищены денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний житель Подмосковья, ранее работавший в торговом павильоне барменом.По имеющимся сведениям, мужчина был уволен, однако, зная, где хранятся денежные средства и ключ от сейфа, взломав замок, проник в торговое помещение и похитил имущество организации. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18