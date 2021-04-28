Если норма колиформных бактерий 500 единиц на сантиметр в кубе, то там по факту оказалось 6 тысяч. Превышение больше, чем в 10 раз.

Владимирская природоохранная прокуратура совместно с Суздальской прокуратурой проверила все очистные сооружения Суздальского района, с которых происходит . В ходе проверки муниципальным унитарным предприятием «Суздальские коммунальные системы» природоохранного законодательства. В настоящее время на очистные поселка Сокол, находящиеся в хозяйственном ведении этого предприятия, поступают сточные воды от жителей и предприятий указанного населенного пункта, которые затем сбрасываются в ручей без названия, приток реки Нерль. Говорит помощник природоохранного прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.- Если норма колиформных бактерий 500 единиц на сантиметр в кубе, то там по факту оказалось 6 тысяч. Превышение больше, чем в 10 раз. Мы выявили факт нарушения, а в дальнейшем будем контролировать, как оно будет устраняться. Помимо того, что мы проверяли Суздальские коммунальные системы нами была проведена проверка совместно с управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям. Мы посмотрели предприятия, которые работают на землях, которые прилегают либо к реке Нерль, либо к ее притокам, и оказалось, что, к сожалению, часть предприятий - ими не были обвалованы поля, которые прилегают к водным объектам. Предприятиями должны были быть приняты меры по недопущению попадания сточных вод в водные объекты. Такие меры приняты не были.На «Суздальские коммунальные системы» возложена обязанность осуществления не реже 1 раза в месяц контроля качества сбрасываемых сточных вод и вод водоёма выше и ниже сброса. Вопреки этому в прошлом году такое исследование проводилось только 26 ноября 2020 года, в текущем году - ни одного. По результатам проверки в отношении юридического лица и его руководителя Владимирским природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, руководителю предприятия внесено представление.Ольга Романова