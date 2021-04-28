Эпидемиологическая обстановка в России улучшается. За прошедшие сутки выявили менее восьми тысяч заразившихся коронавирусом.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2021-prirost-chisla-zabolevshix-covid-19-v-rossii-snizilsya.html" target="_blank">Прирост числа заболевших COVID-19 в России снизился</a> - Эпидемиологическая обстановка в России улучшается. За прошедшие сутки выявили менее восьми тысяч заразившихся коронавирусом.
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2021-prirost-chisla-zabolevshix-covid-19-v-rossii-snizilsya.html]Прирост числа заболевших COVID-19 в России снизился[/url] - Эпидемиологическая обстановка в России улучшается. За прошедшие сутки выявили менее восьми тысяч заразившихся коронавирусом.