Деньги от реализации продукции не вносились в кассу, а были присвоены.

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. 28-летний мужчина, работавший продавцом в магазине электробытовых приборов, присваивал себе часть денег от реализации товара, а в кассовую книгу вносил ложную информацию. Как сообщили в региональном УМВД, в общей сложности фигурант присвоил более 112 тыс рублей. Увидев недосдачу, владелец магазина обратился в органы.Виновника уволили. Материальный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.