Музыкально-просветительский театр владимирской областной филармонии готовит премьеру.

Музыкально-просветительский театр владимирской областной филармонии готовит премьеру новой патриотической программы "Мы помним". Её посвятят Дню Великой Победы. Что в основе? - расскажет Мария Платанюк.Они мечтали о любви, строили планы на жизнь... Но оказались лицом к лицу со смертью. Совершив свой подвиг в карельских лесах и скалах. Женские судьбы на фронте - тема особая. Сложная. В основе новой патриотической программы, которую готовят в филармонии специально ко Дню Великой Победы - легендарная повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Дария Сёмина - артистка музыкально-просветительского театра подчёркивает: сдержать эмоции очень сложно.Дария Сёмина, артистка театра: «На этапе читки сценария нам тяжеловато было. Если честно. Хотя все знают эту историю. Это уже классика. Но мы все понимали: "А зори здесь тихие - ну всё, обрыдаемся, и так оно и было».Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Галя Четвертак. Пять девушек - зенитчиц и их командир. Вместе они противостоят фашистским диверсантам. В живых остаётся только старшина Васков. Эти образы повести Васильева, которой зачитывалась страна, получили и "пронзительное" продолжение. В 72-ом на экраны вышла знаменитая военная драма режиссёра Станислава Ростоцкого. Любимый фильм уже нескольких поколений.По словам Светланы Балашовой (у неё в постановке роль Жени Комельковой), картину пересмотрела несколько раз. О своей героине говорит: "боевая, но очень ранимая". Одними из первых гостей премьеры станут владимирские школьники. Эта правдивая история о войне - и для них.Светлана Балашова, артистка театра: «Это проникает больше чем в душу, больше чем в сердце. И такие программы- их очень нужно посещать. И я очень рада, что я участвую».Программу поставил режиссёр Вячеслав Мокану. Это напоминание юным зрителям: многие защитники Родины были лишь немногим старше.Вячеслав Мокану, художественный руководитель и режиссер театра: «Через эти образы молодых девчонок я хочу, мы хотим донести до ребят, что было сложно, было тяжело, но сила духа, сила времени, сила народа помогала преодолевать».Программа - органичное переплетение строк и песен о войне. Прозвучат и "Жди меня" Константина Симонова, и "1-ый наш десантный батальон" Окуджавы. За час вместе с залом артисты не сыграют, "проживут" это время. Один из эпизодов самой страшной войны.Сценография программы лаконична. Здесь и предметы военного времени, которые создают атмосферу, и мультимедийные технологии. На большом экране оживают карельские берёзы. Будут задействованы подлинные кадры военного времени.Зенитчицы, лётчицы, снайперы, санитарки, телефонистки, разведчицы... В годы Великой Отечественной войны женщины освоили около 20 специальностей. Уходили добровольцами. По различным данным, на фронтах воевали до полутора миллиона советских девушек. Победный светлый май приближала каждая из них.Мария Платанюк, Илья Хлудов"Вести-Владимир"