Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать российских школьников правилам поведения в интернете. Свою инициативу она направила министру ..

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать российских школьников правилам поведения в интернете. Свою инициативу она направила министру просвещения России Сергею Кравцову.Волынец пояснила, что дети зачастую становятся жертвами мошенников в Сети и вступают в сообщества, где их могут склонять к суициду. Она считает, что несовершеннолетним важно знать, какую информацию нельзя размещать в интернете, как создаются фейковые новости и как вести себя с мошенниками, сообщает .