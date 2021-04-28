Министерство промышленности и торговли России предложило предоставлять россиянам скидку в размере 10% на материалы для строительства деревянных домов. При этом государство компенсирует ..

Министерство промышленности и торговли России предложило предоставлять россиянам скидку в размере 10% на материалы для строительства деревянных домов. При этом государство компенсирует производителям недополученную прибыль.Согласно инициативе Минпромторга, скидка будет распространяться на домокомплекты стоимостью не более 3,5 миллиона рублей. Компенсировать расходы будут только российским производителям при условии, что они подтвердят предоставление скидки покупателю, сообщает