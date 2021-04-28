Круглый стол проводился с целью объединения усилий правоохранительных органов, общественных организаций и органов власти в борьбе с дистанционными преступлениями....

Противодействие дистанционным преступлениям обсудили в Общественной палате Российской Федерации.В заседании приняли участие заместитель начальника полиции по оперативной работе генерал-майор полиции Александр Половинка, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, заместитель руководителя Департамента Региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы Кирилл Малышкин, генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы Арина Шарапова.Круглый стол проводился с целью объединения усилий правоохранительных органов, общественных организаций и органов власти в борьбе с дистанционными преступлениями.В связи со стремительным развитием информационных технологий, увеличением объема безналичных платежей и развитием рынка дистанционных продаж, а также из-за доверчивости и невнимательности граждан, преступления такого рода приобрели массовый характер.«Структура преступности меняется, она уходит в сферу IT-технологий. Зачастую лица, которые организуют и совершают дистанционные преступления, находятся за пределами московского региона и даже не на территории Российской Федерации. Это серьезно затрудняет раскрытие данного вида преступлений», - отметил заместитель начальника полиции по оперативной работе генерал-майор полиции Александр Половинка.По статистике за первые три месяца 2021 года на территории г. Москвы зафиксировано более 13 тысяч преступлений, совершённых дистанционным способом. Наиболее уязвимая категория граждан, которые становятся жертвами дистанционных хищений — это люди пенсионного возраста.«Одним из важнейших методов противодействия преступлениям, совершённым в сфере информационно-коммуникационных технологий, является профилактика и информирование населения о форматах этих преступлений. Образовательные, просветительские мероприятия сейчас в большей степени направлены на граждан старшего возраста», - подчеркнул генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич обратила внимание на тот факт, что граждане активно проводят профилактические беседы со своими пожилыми родственниками. По данным анкетирования жителей столицы, уровень информированности опрошенных о фактах существования дистанционных мошенничеств очень высокий – более 97%.В ходе встречи был предложен ряд инициатив, связанных с обеспечением имущественной безопасности граждан. Подводя итог, участники отметили необходимость объединения усилий правоохранительных органов, банковского сектора, органов власти и общественных организаций, а также обозначили направления совместной деятельности в борьбе с дистанционными преступлениями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве