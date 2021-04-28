В нерабочие дни с 4 по 7 мая поликлиники в 33 регионе будут работать по графику будних дней. Как заверили в облздраве, это касается и работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарственных

В нерабочие дни с 4 по 7 мая поликлиники в 33 регионе будут работать по графику будних дней. Как заверили в облздраве, это касается и работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарственных препаратов, открытия или закрытия больничных листов, а также выдачи справок. Для организации своевременного и качественного медицинского обеспечения населения региона в праздничные, нерабочие и выходные