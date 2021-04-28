Указ подписал Владимир Путин.

Указом Владимира Путина главному врачу Городской клинической больницы №5 во Владимире Сергею Замковому присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».Сергей Владимирович окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 2006 по 2012 год возглавлял департамент здравоохранения Владимирской области. С 2012 года руководит горбольницей №5.За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу он награждён нагрудным знаком Минздрава «Отличник здравоохранения» и Благодарностью Президента РФ. Сергей Замковой - член Общественного совета при региональном УМВД.