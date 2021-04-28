Добавим, что 29 331 пациент с Covid-19 оправился от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 79 человек.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерло шесть человек. Об этом 28 апреля сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1094 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 29 331 пациент с Covid-19 оправился от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 79 человек.