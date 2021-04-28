На базе московских больниц строится шесть скоропомощных корпусов. Реализация этих проектов позволит значительно сократить время оказания медицинской помощи, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

На базе московских больниц строится шесть скоропомощных корпусов. Реализация этих проектов позволит значительно сократить время оказания медицинской помощи, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Скоропомощные корпуса призваны сократить время с момента поступления экстренного пациента до оказания ему медпомощи. Прежде всего речь идет о травмах, сосудистых проблемах, отравлениях и прочем, что представляет угрозу жизни, перечислил Собянин.Такой корпус будет состоять из приемного отделения, диагностики, реанимации, лаборатории для проведения анализов по cito. Будет несколько разнопрофильных операционных, в том числе ангиографическая."Например, в гибридной операционной НИИ им. Склифосовского можно будет проводить операции на сердце, аорте, периферических артериях как открытым, так и внутрисосудистым способом", – рассказал Собянин.Диагностический блок оснастят МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием. Вся документация будет вестись электронно.Потоки пациентов разделят на три категории в зависимости от их состояния: "красная" – самая экстренная категория, "желтая" и "зеленая" (угрозы для жизни нет)."Логистика будет устроена так, чтобы максимально сократить время на перемещение больных красной категории. В этих случаях важна каждая минута, поэтому корпуса спроектированы так, чтобы пациенты из машины скорой помощи сразу попадали в реанимацию или операционную", – отметил мэр.Для сложных исследований или операции пациента переведут в отдельное помещение, где за ним будет наблюдать врач. Ожидание под дверью уходит в прошлое. Родственники поступившего больного смогут побыть в комфортной зоне ожидания, получая всю информацию о состоянии близкого человека.Если ситуация максимально серьезная и пациента положили в реанимацию, то родственники смогут подождать в специальных удобных комнатах. Врачи и психологи будут на постоянной связи.Один из скоропомощных корпусов построят на базе ГКБ им. Вересаева. Он откроется через 2-3 года, уточнил градоначальник.Скоропомощные корпуса строятся по индивидуальным проектам. Завершить строительство всех шести объектов планируется в 2022-2023 годах.