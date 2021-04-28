Наблюдатели опасаются роста антироссийских настроений среди протестующих белорусов. Представитель оппозиции прояснил ситуацию.

Наблюдатели опасаются роста антироссийских настроений среди протестующих белорусов. Представитель оппозиции прояснил ситуацию.Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорко заявил, что несогласные с режимом, напротив – предпочитают не высказываться о России в негативном ключе. Политик пояснил, что Белоруссия и Россия слишком тесно связаны: у многих недовольных белорусов есть друзья, родные и близкие в России, поэтому антироссийская риторика может привести к большому расколу оппозиции.Вячорко также признался, что экономика Белоруссии полностью зависит от российской. При этом нет никаких гарантий, что в обозримом будущем эта ситуация изменится. Он подчеркнул, что белорусы выступают против авторитарного режима Александра Лукашенко и этот протест не следует превращать в геополитическое противостояние "Запада и Востока". По его словам, в таком случае Белоруссия попросту будет поглощена в этой борьбе.Однако советник Светланы Тихановский выразил своё недовольство тем, что в Европе его часто спрашивают о России и Белоруссии, при чём последняя "теряется" в разговоре. В связи с этим он призвал помнить, что "Белоруссия – это не Россия". Франак Вячорко обратил внимание, что в настоящее время за слияние с Россией выступают лишь порядка 4% граждан и заявил, что "освобождение Белоруссии станет крахом советской империи".