Последний раз капитальный ремонт там был в 1980 году.

В поселке Красная Горбатка началась реконструкция стадиона “Олимп". Последний раз капитальный ремонт там был в 1980 году. Тогда объект привели в порядок к Олимпиаде.Но за 40 с лишним лет эксплуатации стадион пришел в упадок. Для жителей поселка, где развлечений немного, это стало большой проблемой. Спортом здесь занимаются многие. Причем, не только молодые, но и пожилые люди. И вот по просьбам жителей стадион начали восстанавливать. Объект финансируется из местного, областного и федерального бюджетов. На эти цели планируется выделить 273 миллиона рублей. По плану реконструкция должна пройти за 3 года. Но по словам главы администрации района Сергея Лебедева, подрядчик готов сделать ее за год. Эта компания хорошо себя зарекомендовала в области. Она построила ледовые дворцы во Владимире и Судогде, а также школу в микрорайоне Коммунар областного центра.Сергей Лебедев, глава администрации Селивановского района Владимирской области: «Подрядчик изъявил желание, сказал, что мы можем выполнить все работы в течение текущего года, поэтому планируется проведение совещания в администрации области, потому что львиную долю финансирования все-таки дает область и без их одобрения реализовывать данный проект достаточно трудно. Разработана проектно-сметная документация, которая подразумевает строительство хоккейного корта с искусственным льдом крытого, нового павильона, в котором будет расположено помимо раздевалок, фитнес-центр, лыжная база, прокатная база для коньков, заточка коньков».