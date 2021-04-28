Сами сотрудники скорой свой профессиональный праздник никак не отмечают из-за занятости.

Сегодня - день работников скорой помощи. Этот профессиональный праздник был официально утверждён в прошлом году. 28 апреля 1898 года в Москве появилась первая станция скорой и первая пара конных экипажей для перевозки больных.На владимирской станции скорой помощи сейчас работают 200 медицинских работников и 80 водителей. Ежедневно на суточное дежурство заступают 15-17 бригад. Серьезным испытанием для службы стала вторая волна коронавируса - осенью прошлого года за день в диспетчерскую поступало порядка 450 вызовов и это при отсутствии мест в инфекционных госпиталях. По словам главврача станции, на сегодняшний день за сутки станция принимает порядка 250 звонков и лишь в 10% случаев дело касается инфекционных заболеваний.К слову, сами сотрудники скорой свой профессиональный праздник никак не отмечают из-за занятости.Георгий Жуков, главврач станции скорой медицинской помощи г. Владимира: «Мне не хватит слов, чтобы обозначить социальную значимость этой службы. Безусловно, медики, которые работают в службе скорой медицинской помощи - это самоотверженные люди, это квалифицированные люди, готовые к принятию любого организационного решения в той или иной критической ситуации. Это философия, которая сидит в головах сотрудников, это образ жизни наших сотрудников и они делают свою работу с удовольствием и качественно».Никита Тарбеев