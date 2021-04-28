Во время пандемии коронавируса выручка компании сократилась в 2,5 раза.

По официальным данным учредитель завода , расположенного в Собинском районе Владимирской области, в 2020 году сработал с убытком в размере 420 млн рублей.Во время пандемии коронавируса выручка ООО «Бакулин Моторс Групп» сократилась в 2,5 раза. Интересно, что годом ранее доходы и вовсе упали с 2 до 1,2 млрд рублей.В компании проблемы объясняют нарушением поставки комплектующих и логистики.«Для выполнения социальных и налоговых обязательств пришлось привлекать кредиты», - комментируют ситуацию в пресс-службе «Волгабаса».При этом на заводе удалось сохранить профессиональный коллектив и стабилизировать объёмы производства.«В 2021 году ООО «Бакулин Моторс Групп» выполняет крупные контракты для российских и французских клиентов. Зарплата выплачивается без задержек. Долги перед региональным и федеральным бюджетами отсутствуют. Производство полностью конца 3 квартала текущего года. 2021 год мы закончим с прибылью», - отмечают на предприятии.Сейчас в цехах «Волгабаса» машинокомплекты для поставки во Францию. Цель предприятия на этот год - выйти на производство 1200 – 1500 автомашин.Справка:«Волгабас» (холдинг «Бакулин Моторс Групп») – российская машиностроительная компания, образовавшаяся из автобусного завода «Волжанин» в Волгоградской области. За более чем 25 лет работы на автотранспортном рынке России, компания вошла в ТОП-3 производителей автобусной техники и на данный момент является одним из лидеров отрасли.Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы, электробусы, машины для перевозки детей и автобусы специального назначения. «Волгабас» - это два современных научно-производственных комплекса во Владимирской и Волгоградской областях, представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ, а также лаборатория беспилотного транспорта в «Сколково».«Волгабас-Владимир» - первое автобусное производство, построенное в России за последние 30 лет. Завод является самым современным в России. Он оснащен роботизированными комплексами сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла, покраски и автоматизированным складским комплексом.Помимо городов, где расположены заводы, автобусы бренда «Volgabus» ездят по дорогам Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Новокузнецка, Красноярска, Сургута.