Генерал-полковник Андрей Картаполов может стать главой думского комитета по обороне.

Генерал-полковникАндрей Картаполов может стать главой думского комитета по обороне.Заместитель министра обороны по политико-воспитательной работе Андрей Картаполов собрался участвовать в праймериз партии "Единая Россия". Он хочет баллотироваться в депутаты Государственной Думы от Москвы. Об этом сообщили в официальной группе московского отделения партии в социальной сети в "".Картаполов считает, что граждане должны относиться к "Единой России", как к Вооруженным силам, а государственной военной организации доверяют 90% жителей страны. Также 57-летний замминистра отметил: россияне должны любить родину так, как военнослужащие.В 2016 году под командованием Андрея Валерьевича была освобождена Пальмира. Спустя несколько лет генерал-полковник стал замминистра обороны, возглавил Главное военно-политическое управление Вооруженных сил, а также начал курировать патриотическое движение "Юнармия", созданное по инициативе Сергея Шойгу в 2015-м.РБК со ссылкой на свой источник сообщил, что в случае победы на выборах Андрей Картаполов станет главой комитета по обороне вместо экс-главкома ВДВ Владимира Шаманова. Последний покинет нижнюю палату парламента и перейдет в Совет Федерации.