В возрасте 90 лет ушел из жизни американский астронавт Майкл Коллинз, передает телеканал . Именно он пилотировал модуль, из которого на поверхность Луны 20 июля 1969 года высадились Нил ..

В возрасте 90 лет ушел из жизни американский астронавт Майкл Коллинз, передает телеканал "". Именно он пилотировал модуль, из которого на поверхность Луны 20 июля 1969 года высадились Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. Сообщается, что на протяжении долгого времени Майкл Коллинз боролся с раком. В последние часы своей жизни он был окружен семьей.