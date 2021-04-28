Выяснилось, что работы производила компания «ПГС» в рамках лицензии на право недропользования.
Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам нарушения земельного законодательства в Судогодском районе, где ведётся . Интересно, что собственник земельного участка проигнорировал встречу.
«Проблема приобретает особую остроту в связи со строительством трассы М-12. Есть опасения, что на этом проекте постараются нажиться недобросовестные компании, незаконно добывающие песок и щебень», - отметил глава региона.
Напомним, что под Судогдой на сельхозземлях для добычи песка разрыли три траншеи шириной около 10 метров и длиной около 1,5 километров.
По факту нарушения природоохранного законодательства департаментом природопользования возбуждено административное дело. К разбирательству привлечена Владимирская областная прокуратура, ФСБ и МВД России. Выяснилось, что работы производила компания «ПГС», имеющая лицензию на право недропользования.
Параллельно проводится проверка в отношении собственника участка Александра Михайлова.
«Предварительно установлено, что ордер на проведение земляных работ ему не выдавался», - уточнили в Белом доме.
При помощи спецоборудования эксперты Россельхознадзора замеряют участок и проводят экспертизы, после чего можно будет установить ущерб, нанесённый плодородному слою почвы. По предварительной оценке, он составляет около 30 млн рублей.
В свою очередь, заместитель директора ООО «ПГС» Николай Гашков признал вину фирмы. Он отметил, что песок с частной территории для дальнейшей реализации не вывозился. При этом подтвердить слова руководителя не представляется возможным.
В Белом доме намерены проконтролировать проведение корректирующих мероприятий по рекультивации поля, которое обязан произвести собственник участка.
«Призываю все федеральные, областные структуры, а также местные власти внимательно отнестись к проблеме. Необходимо обеспечить патрулирование районов и наказывать нарушителей», – подчеркнул Владимир Сипягин.
По поручению главы региона создана областная выездная комиссия, которая в еженедельном режиме будет заниматься мониторингом обстановки.