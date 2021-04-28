Выяснилось, что работы производила компания «ПГС» в рамках лицензии на право недропользования.

Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам нарушения земельного законодательства в Судогодском районе, где ведётся . Интересно, что собственник земельного участка проигнорировал встречу.«Проблема приобретает особую остроту в связи со строительством трассы М-12. Есть опасения, что на этом проекте постараются нажиться недобросовестные компании, незаконно добывающие песок и щебень», - отметил глава региона.Напомним, что под Судогдой на сельхозземлях для добычи песка разрыли три траншеи шириной около 10 метров и длиной около 1,5 километров.По факту нарушения природоохранного законодательства департаментом природопользования возбуждено административное дело. К разбирательству привлечена Владимирская областная прокуратура, ФСБ и МВД России. Выяснилось, что работы производила компания «ПГС», имеющая лицензию на право недропользования.Параллельно проводится проверка в отношении собственника участка Александра Михайлова.«Предварительно установлено, что ордер на проведение земляных работ ему не выдавался», - уточнили в Белом доме.При помощи спецоборудования эксперты Россельхознадзора замеряют участок и проводят экспертизы, после чего можно будет установить ущерб, нанесённый плодородному слою почвы. По предварительной оценке, он составляет около 30 млн рублей.В свою очередь, заместитель директора ООО «ПГС» Николай Гашков признал вину фирмы. Он отметил, что песок с частной территории для дальнейшей реализации не вывозился. При этом подтвердить слова руководителя не представляется возможным.В Белом доме намерены проконтролировать проведение корректирующих мероприятий по рекультивации поля, которое обязан произвести собственник участка.«Призываю все федеральные, областные структуры, а также местные власти внимательно отнестись к проблеме. Необходимо обеспечить патрулирование районов и наказывать нарушителей», – подчеркнул Владимир Сипягин.По поручению главы региона создана областная выездная комиссия, которая в еженедельном режиме будет заниматься мониторингом обстановки.