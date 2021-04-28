На кадрах видно, что всю дорогу залило водой, образовались большие лужи.

Жители города Александров рассказали об удручающем состоянии тротуара на улице Терешковой, ведущего к детскому саду и школе."Уважаемая администрация, обратите пожалуйста наконец своё внимание на дорогу, ведущую к домам 9/2 и 7/3 По улице Терешковой, к детскому саду и школе. Пройти в дождь невозможно! Дети по такой грязи пытаются добраться до школы! Уже лет 20 эта дорога ремонта не видела!", - написали местные жители в паблике .Они опубликовали фотографии с места. На кадрах видно, что всю дорогу залило водой, образовались большие лужи.