На оружейном заводе в городе Лясковец в центральной части Болгарии загорелся склад, передает телеканал . Подробности ЧП устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало, информация о ..

На оружейном заводе в городе Лясковец в центральной части Болгарии загорелся склад, передает телеканал "". Подробности ЧП устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало, информация о площади распространения огня и причинах его возникновения устанавливается. Внимание международной общественности к происшествиям такого рода оказалось приковано после того, как в поджоге арсенала в Чехии обвинили российскую сторону.