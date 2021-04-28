В столице региона будет военно-патриотический сквер. Тематический сквер площадью 3,5 га будет расположен на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Глава города Владимира Андрей ..

В столице региона будет военно-патриотический сквер.Тематический сквер площадью 3,5 га будет расположен на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.Глава города Владимира Андрей Шохин решил организационные и финансовые вопросы, связанные с созданием нового городского общественного пространства - сквера Победы.Благоустраивать новую локацию начнут буквально на днях. Поэтому на место будущего во­ен­но-пат­ри­о­тического сквера вместе с представителями городской администрации и горсовета пришли проектировщики, активисты городского Совета ветеранов, Общественной палаты, экологи, урбанисты и жители ближайших микрорайонов.Долгожданный проектНачальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович напомнил, что администрация Владимирской области обещала построить патриотический сквер ещё 4 года назад. Весной 2017 года областные партнёры торжественно установили на углу улицы Мира и Октябрьского проспекта, напротив «белого дома», закладной камень, на том и остановились. Жители неоднократно задавали властям вопрос о сроках благоустройства, но внятного ответа не получали. Поэтому за дело взялась мэрия. Выразив благодарность Андрею Шохину, председатель Совета ветеранов Василий Никитенко сказал, что теперь он за дело спокоен.Новый сквер благоустроит администрация города Владимира с привлечением средств из внебюджетных источников. Масштабные работы организованы в 2 этапа. Первый этап завершится уже к середине июня этого года, а в будущем году сквер обретёт свой окончательный вид.С выставкой и фонтаномПредставляя подробности ди­зайн-проекта, директор ар­хи­­тек­­­тур­­но-кон­струк­тор­ско­го бюро «Про­мыш­лен­но-граж­дан­ское проектирование» Платон Пичугин рассказал, что на первом этапе предстоит благоустроить часть сквера, примыкающую к Октябрьскому проспекту. Доминантами сквера станут центральная аллея с выставкой военной техники и площадь с фонтаном.Фонтан откроют через год, а сейчас предстоит выполнить всю необходимую инженерную инфраструктуру сквера, водоснабжение и водоотведение, систему ливневой канализации и электроснабжение для уличного освещения. К июню 2021 года обустроят основную и дополнительную аллею общей площадью 2590 кв. м, подготовят 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью 890 кв. м.Кроме рекреационных зон в сквере предусмотрели место для камерного павильона с военно-исторической экспозицией, а также санузлы для посетителей.Зелёная аллеяНачальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров особое внимание обратил на то, что сквер спроектировали так, чтобы не только сохранить природный ландшафт, но и дополнительно озеленить территорию. В сквере высадят деревья хвойных пород, а настоящим украшением главной аллеи станут 50 алтайских кедров, которые хорошо приживаются в наших условиях. Сергей Сухопаров пояснил, что кедры высадят уже 20-летние, двухметровые, а присматривать за ними будут опытные специалисты городского Патриаршего сада.