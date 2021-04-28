Она нанесла мужчине 49 ударов ножом.

В Гороховце районный суд приговорил местную жительницу к 7 годам колонии за убийство собутыльника.В ходе следствия выяснилось, что Т.В. Тимофеева в июле 2020 года в коридоре общежития распивала спиртные напитки с двумя знакомыми. По нынешним временам пьянка без драки – деньги на ветер. Так и получилось, что в ходе словесной перепалки один из собутыльников достал нож и нанёс женщине удар в левое бедро.Как сообщает пресс-служба Гороховецкого райсуда, выпад не причинил вреда здоровью дамы.В свою очередь, она выхватила клинок из рук приятеля и нанесла несколько ответных ударов, которые также оказались безвредными.В этот момент третий участник попойки решил успокоить товарища и отвёл его в комнату, где получил удар в челюсть. Однако мужчине все-таки удалось угомонить агрессора и уложить его на диван. Интересно, что конфликт на этом не закончился. Поведение обидчика вызвало у Т.В. Тимофеевой желание убить собутыльника. Взяв нож, она нанесла ему 49 ударов в голову, шею, туловище и по конечностям. Потерпевший пытался защищаться, но умер от острой кровопотери.Обвиняемая во время суда признала свою вину и раскаялась. Следующие семь лет она проведёт в колонии общего режима.