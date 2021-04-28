Запутанное преступление на почве страсти произошло в Калининграде. Все началось с того, что 68-летний местный житель отправился свататься к 70-летней знакомой. Судя по всему, обе стороны ..

Запутанное преступление на почве страсти произошло в Калининграде. Все началось с того, что 68-летний местный житель отправился свататься к 70-летней знакомой. Судя по всему, обе стороны считали дело практически решенным. По крайней мере невеста заранее подготовила праздничный стол. Однако именно во время застолья и произошло крушение будущего этой семьи.Жених и невеста не смогли найти общего языка в вопросах совместного быта. В результате Пенсионер избил свою избранницу стулом, передает . Она же привлекла для защиты своего 25-летнего сына. Тот, хоть и был ранее судим, меньжеваться не стал, и вместо этого сломал агрессивному жениху ребра.Обе стороны конфликта написали друг на друга заявление в полицию. В итоге были возбуждены сразу два уголовных дела.