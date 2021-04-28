К ликвидации происшествия от МЧС привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В Киржаче на пожаре в автомастерской сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 15:47 27 апреля в ведомство поступило сообщение о возгорании в автомастерской на улице Лесной. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Существовала угроза распространения огня.Пламя потушили на площади 14 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и машина.Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия от МЧС привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.