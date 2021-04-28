В городе Ленинск-Кузнецкий в одноименном районе Кемеровской области в результате мощного порыва ветра опрокинулась установленная возле 12-й гимназии на Садовой улице остановка ..

В городе Ленинск-Кузнецкий в одноименном районе Кемеровской области в результате мощного порыва ветра опрокинулась установленная возле 12-й гимназии на Садовой улице остановка общественного транспорта, передает сайт . Данных о пострадавших не поступало. Судя по всему, в результате разгула стихии никто не пострадал.