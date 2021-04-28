Ещё один фигурант дела находится в розыске.

В Петушинском районе пятерых москвичей осудили за организацию игорного бизнеса.В 2014 году двое жителей первопрестольной под видом букмекерских контор организовали четыре игорных заведения в Покрове и Петушках. Впоследствии банда увеличилась до пяти человек.По информации прокуратуры Владимирской области, за три года преступники заработали не менее шести миллионов рублей.В 2017 году подпольные казино накрыли силовики. В ходе обысков было изъято более 80 игровых автоматов.В результате суд приговорил четверых членов группы к лишению свободы от полутора до двух с половиной лет. Пятый подсудимый отделался штрафом – 50 тысяч рублей. В отношении ещё одного преступника уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Один фигурант находится в розыске.Приговор в законную силу не вступил.Добавим, что подпольные казино в Петушках «»​сотрудник полиции, который уже отбывает свой срок в колонии строгого режима.