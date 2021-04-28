Зампред правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса об объединении регионов в ходе заседаний кабинета министров. Об этом сообщил представитель вице-премьера.

Зампред правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса об объединении регионов в ходе заседаний кабинета министров. Об этом сообщил представитель вице-премьера.Хуснуллин на круглом столе ВШЭ озвучил исключительно варианты развития городов, сказал источник. "Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — приводит РБК слова представителя вице-премьера.В ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола Хуснуллин затронул тему административно-территориального деления России. Он сказал, что 85 регионов стране не нужны.По его мнению, ряд регионов нужно объединить с соседними. Это позволит сэкономить на содержании бюрократического аппарата, выровнять социальное положение в субъектах Федерации, считает Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что это не официальная позиция правительства, а его личное мнение.